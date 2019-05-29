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نائب عن الفتح: وضع الكابينة الوزارية متأزم أكثر من ذي قبل

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، أن وضع الكابينة الوزارية متأزم أكثر من السابق، مستبعدا أن يتم تمرير الكابينة خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب.

وقال الفتلاوي في تصريح ان “وضع الكابينة الوزارية أسوأ من السابق بسبب الانشقاقات التي حصلت داخل البيت السني فيما يخص تحالف المحور”.

واضاف ان “وزارتي التربية كانت من نصيب تحالف (خميس الخنجر) واليوم هناك خلافات على هذه الوزارة بعد الانقسامات التي حدثت في تحالف المحور والاعلان عن تشكيل تحالف جديد، اضافة الى الخلافات بشأن مرشح وزارة الدفاع”.

واوضح الفتلاوي، أن “الكابينة الحكومية لن يتم تقديمها خلال الجلسة القادمة للبرلمان، للاسباب المذكورة، حيث ينتظر الجميع حسم مرشحي الوزارات بعد الخلافات الحاصلة داخل المكون السني”.

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