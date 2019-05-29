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نيجيرفان بارزاني يوجه أول رسالة بعد انتخابه رئيساً لكوردستان

وجه الرئيس المنتخب لإقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، رسالة إلى شعب إقليم كوردستان أكد فيها على العمل من خلال اتباع سبيل الحوار على حل كل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في إطار الدستور.

وأدناه نص رسالة نيجيرفان بارزاني:

إلى جانب التعبير عن شكري وتقديري الكبيرين لبرلمان كوردستان الموقر الذي منحني ثقته اليوم باسم شعب كوردستان، وأطمئن كل الكوردستانيين الأعزاء إلى أن رئاسة الإقليم ستكون المظلة التي توحد الصفوف وتجمع كل القوى والأطراف السياسية الكوردستانية والمكونات العرقية والدينية بمختلف أفكارهم وتوجهاتهم، في سبيل التعايش السلمي والطمأنينة لشعب كوردستان.

أيها الكوردستانيون الأحبة…

سيكون توفير الأمان والسلم المجتمعي وضمان حقوق الفرد والمجتمع أهدافاً رئيسة لنا، وسنعمل من خلال اتباع سبيل الحوار على حل كل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في إطار الدستور، كما سنعمل على الحفاظ على علاقات الصداقة المتينة مع دول الجوار والمنطقة ومواصلة تعزيز مكانة وثقل إقليم كوردستان على المستويين الإقليمي والدولي.

إن إقليم كوردستان ملك لكل الكوردستانيين بكل تنوعهم، ورئاسة الإقليم ستكون منصة للتعبير عن إرادتهم ومطالبهم وحقوقهم بدون تمييز ولا تهميش. إن مصالح إقليم كوردستان تدعو الأطراف المشاركة إلى مواصلة وتسريع خطوات عملية تشكيل حكومة الإقليم.

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