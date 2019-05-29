Posted on by

وزير الصناعة يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش حماية عدد من المنتجات المحلية

حضر وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري جلسة مجلس الوزراء الموقر المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر أيار الحالي لمناقشة عدد من المواضيع المطروحة ضمن جدول اعمال الجلسة.
وذكر الناطق الإعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري أن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي وحضور السادة الوزراء والمسؤولين في عدد من الوزارات ناقش خلالها بعض الفقرات والمواضيع المدرجة في جدول أعمال الجلسة والتي تهم وزارات وقطاعات الدولة كافة ومنها قطاع الصناعة ، مشيرا إلى أن المجلس ناقش حماية عدد من المنتجات المحلية والخيارات المطروحة بين منع بعض المستورد لمدد زمنية محددة او فرض الرسوم.
وأكد الشمري ان وزارة الصناعة ماضية في مساعيها الدؤوبة لاستحصال القرارات الداعمة للمنتج المحلي والصناعة العراقية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close