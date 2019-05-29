وزير الصناعة يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش حماية عدد من المنتجات المحلية

حضر وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري جلسة مجلس الوزراء الموقر المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر أيار الحالي لمناقشة عدد من المواضيع المطروحة ضمن جدول اعمال الجلسة.

وذكر الناطق الإعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري أن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي وحضور السادة الوزراء والمسؤولين في عدد من الوزارات ناقش خلالها بعض الفقرات والمواضيع المدرجة في جدول أعمال الجلسة والتي تهم وزارات وقطاعات الدولة كافة ومنها قطاع الصناعة ، مشيرا إلى أن المجلس ناقش حماية عدد من المنتجات المحلية والخيارات المطروحة بين منع بعض المستورد لمدد زمنية محددة او فرض الرسوم.

وأكد الشمري ان وزارة الصناعة ماضية في مساعيها الدؤوبة لاستحصال القرارات الداعمة للمنتج المحلي والصناعة العراقية.