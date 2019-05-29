ياسمين نيار تكشف سر زوجها من محمد السبكي

تمتلك الوثائق و التسجيلات و الصور



كشفت النجمة الجزائرية ياسمين نيار سر زواجها من المنتج المصري محمد السبكي في القاهرة و اشارت الى ان الارتباط تم بشكل رسمي بينهما وقد سكنت بعدها في منزله قبل ان تبدأ المشاكل و تقرر العودة الى مقر إقامتها في سويسرا و قالت : تعرفت الى محمد و قد طلب الزواج مني امام عدد من الاشخاص و بعضهم من اهل الصحافة في مصر و بعد المشاورات وافقت على طلبه و تزوجنا بشهادة شاهدين و شيخ و عشت في بيته و كنت لفترة طويلة و رافقته في جميع جولاته و سهراته و حتى سفره الى لبنان و كنت زوجته امام الجميع وهناك مكالمات و تسجيلات و صور و ارواق تثبت ذلك سوف انشرها لاحقاً .

تابعت : حصلت بيننا بعض المشاكل و احدها بسبب الممثلة غادة عبد الرازق المصابة بالغرور و امور اخرى تطورت بسرعة و حين طالبته بورقة الزواج رفض ان يزودني بها و قد شككت انها مزورة و ان الشهود مزورين و انني وقعت في فخ كبير , و حتى انه طلب مني تسجيل ” تتر ” فيلم ” حملة فرعون ” و ارسلني الى الاستديو لتسجيل أغنية ” يا عيالي يا ولاد التيت ” و طبعاً تبين لاحقاً ان السبكي يحتال و يراوغ و يريدني ان ابقى في منزله تحت الاقامة الجبرية و كأنني عبدة له وهي الناحية التي رفضتها و خرجت من بيته و انتقلت الى احد الفنادق قبل ان اعود الى سويسرا .

اضافت : انا آمنت به كسند و زوج لكنني اصطدمت بالخدعة التي جعلني اصدقها بالزواج الرسمي و أغنية الفيلم و غيرها من الوعود و العهود التي تبخرت فجأة لذا كنت حريصة على توثيق كل الدلائل التي تلقي الضوء على حقوقي و العملية التي كنت ضحيتها و قررت ان لا اسكت بعد الان عن أزمة داهمت حياتي بشكل عنيف و جعلتني اشعر بالحزن الشديد وحتى خلال أزمتي مع الملحن عصام كاريكا تخلى السبكي عني وذهبت كل الوعود دون رجعة .