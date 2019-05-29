Fwd: بلاغ عن إنعقاد الكونفرنس الدوري لمنظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا

بلاغ

عقد في لاهاي يوم السبت 25 من الشهر الجاري، الكونفرنس الدوري لمنظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا ، بإشراف مباشر من قيادة الحزب الشيوعي العراقي وتحت شعار :

( من أجل تمتين وحدة الحزب والمساهمة الجادة في إقامة أوثق العلاقات مع الجالية العراقية في هولندا ).

وبحضور حشد من الشيوعيات والشيوعيين في هولندا الذين إبتدأوا كونفرنسهم بالوقوف دقيقة حداد إحياءا للذكرى العطرة لشهداء الحزب البررة ، ومن رحل من رفاقهم في الاونة الأخيرة.

وألقى الرفيق سكرتير اللجنة الحزبية كلمة ترحيبية بالحضور.

وبدأت أعمال الكونفرنس، بعد إقرار شرعيته ، بالمصادقة على جدول أعماله

ثم نوقشت فقراته بمسؤولية وحرص عاليين ، كما هو عهد الشيوعيين العراقيين دائما، مثمنين دور اللجنة الحزبية السابقة في إداء عملها ، والتوقف عند نقاط الضعف وضرورة تجاوزها مستقبلا.

وفي نهاية النقاشات الجادة تم إنتخاب لجنة حزبية جديدة من 5 رفاق .

وفي ختام الكونفرنس تم الإستماع للرفيق المشرف عن آخر التطورات السياسية في الساحة العراقية.

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا

أيار- 2019