أول محافظة في اقليم كوردستان تعلن خطة عيد الفطر

اعلنت قائممقامية محافظة السليمانية يوم الاربعاء عن اعداد خطة لايام عيد الفطر، متوقعة زيادة اقبال السائحين على المحافظة.

وقال قائممقام السليمانية آوات محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، سيتم فتح جميع المساجد في ايام اضافة الى متابعة زيارة المقابر وتنظيم عمل البائعين المتجولين فيها، منوها الى ان خطة العيد ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.

واوضح ان هناك برنامج معد لأيام العيد مع زيادة اعداد القوات الامنية عما هو عليه حاليا، مبينا ان الفنادق والامكان العامة والسياحية، والاسواق التي من المتوقع ان تشهد اقبالا واسعا من قبل السائحين ستتم زيادة عدد القوات الامنية فيها.