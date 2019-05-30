Posted on by

أول محافظة في اقليم كوردستان تعلن خطة عيد الفطر

اعلنت قائممقامية محافظة السليمانية يوم الاربعاء عن اعداد خطة لايام عيد الفطر، متوقعة زيادة اقبال السائحين على المحافظة.

وقال قائممقام السليمانية آوات محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، سيتم فتح جميع المساجد في ايام اضافة الى متابعة زيارة المقابر وتنظيم عمل البائعين المتجولين فيها، منوها الى ان خطة العيد ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.

واوضح ان هناك برنامج معد لأيام العيد مع زيادة اعداد القوات الامنية عما هو عليه حاليا، مبينا ان الفنادق والامكان العامة والسياحية، والاسواق التي من المتوقع ان تشهد اقبالا واسعا من قبل السائحين ستتم زيادة عدد القوات الامنية فيها.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close