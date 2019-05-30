اتجاهات السوق تُظهر زيادة في المنتجات المزيفة بتأثير اقتصادي حالٍ بلغ 3 مليارات دولار أمريكي،

حتى مع تحقيق هيئات إنفاذ القانون إنجازات كبيرة

الإمارات العربية المتحدة، دبي – 30 مايو، 2019:

تواجه الشركات خطر شراء مستلزمات الطباعة المزيفة أكثر من أي وقت مضى، بحسب دراسة حديثة أجرتها مؤسسة Harris Interactive بتكليف من شركة HP. ويتسبب الخطر المتصاعد للمنتجات المقلدة في خسارة الاقتصاد العالمي ما يعادل 3 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لتصريحات اتحاد مصنعي مستلزمات التصوير (ISC)، حيث يُعزى ذلك إلى وجود نظام متكامل واسع النطاق من موردي تلك المنتجات المقلدة، وعدم تيقن المشترين من أن مشترياتهم أصلية، وقلة الوعي بمخاطر شراء السلع المقلدة.

وفي هذا السياق قال جلين جونز، مدير البرنامج العالمي لمكافحة التزييف في HP: “كل مؤشر من مؤشرات السوق الرئيسية التي نراقبها يظهر زيادة ملحوظة في خطر مستلزمات الطباعة المزيفة. وبالنسبة لشركات مثل HP ، تقوض المنتجات المقلدة عقودًا من الأبحاث والاختبارات المركزة التي تهدف إلى إنتاج الحبر ومسحوق الحبر بجودة عالية، وخراطيش جديرة بالثقة وعالية الجودة لعملائنا. وبالنسبة إلى المستخدمين ، تتسبب المنتجات المقلدة في حدوث زيادة كبيرة في حالات فشل الطباعة، وانخفاض إنتاجية الصفحات، والمطبوعات الرديئة والتسريبات والانسدادات بالإضافة إلى خسارة ضمانات الأجهزة.

أظهرت الأعوام الأربعة الماضية انخفاضًا بنسبة 30٪ في الشركات التي تعمل مع مورّد رئيسي موثوق، وزيادة بنسبة 27٪ في الشركات التي تشتري فقط تبعًا لتوافر المنتج، بحسب استطلاعات Harris Interactive. وفي ظل اتساع شبكة الموردين غير الموثوقين، فقدت الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على إدراك أصالة وسلامة خراطيشها بثقة مطلقة. وتأثرت جميع مناطق العالم، وعلى وجه الخصوص، الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا، حيث شعر ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات التي شملها الاستطلاع بالثقة بأن مشترياتها أصلية.

وعلى الرغم من أن اتجاهات السوق مقلقة، فإن HP وغيرها من الشركات المصنعة لمستلزمات الطباعة الأصلية، تواصل جهودها الحثيثة لمحاربة هذه المشكلة من خلال المشاركة الفعالة مع السلطات المحلية. وفي جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على مدار السنوات الخمس الماضية، صادرت السلطات المحلية بدعم من شركة HP حوالي 12 مليون منتج ومكون مزيف. وأجرت HP أكثر من 4500 عملية تفتيش على مخازن موزعين وطلبيات منتجات مشبوهة.

ومن خلال برنامج مكافحة التزييف والغش من HP (ACF)، تعمل الشركة أيضًا على تثقيف عملائها وشركائها بهدف توخي الحذر من مستلزمات الطباعة المزيفة.

وتؤكد النجاحات الحديثة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على التأثير الإيجابي لهذه الجهود:

• أحبطت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة العمليات الإجرامية لمجموعة نشطة دوليًا عكفت على تجميع المنتجات المزيفة من الخراطيش التي تحمل العلامات التجارية لشركة HP و Samsung، مما أدى إلى مصادرة حوالي 46,000 وحدة غير قانونية.

• في سلسلة كبيرة من المداهمات، نجحت السلطات الروسية في الكشف عن مجموعة إجرامية كانت تبيع الخراطيش المزيفة التي تحمل علامة HP. وصادر المسؤولون أكثر من 215,000 وحدة غير قانونية أثناء مداهمة مواقع سكنية ومستودعات في منطقة الفولغا ومنطقة موسكو.

• تمكن المسؤولون في الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا من ردع عصابة إجرامية كانت قد صنعت خراطيش مزيفة لطابعات HP وباعت المنتجات المقلدة بكميات كبيرة، وصادروا 44,000 وحدة غير قانونية مثل خراطيش مسحوق الحبر المزيفة ومكونات تجميع المنتجات المزيفة.

• نجحت السلطات في كينيا وأوغندا في الكشف عن عدد كبير من الخراطيش المزيفة لطابعات HP لدى تجار الجملة والموزعين، حيث داهمت المستودعات ومنافذ البيع وضبطت المنتجات المزيفة في حاويات شحن بمناطق كمبالا ومومباسا ونيروبي وصادرت 16,000 وحدة غير قانونية.