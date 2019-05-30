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اجتماع قيادة الاتحاد الوطني ينتهي بالتأكيد على الاتفاقات وتنسيق خاص للمتنازع عليها

اكد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء على المضي في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الديمقراطي الكوردستاني بما يخص حل الخلافات في اقليم كوردستان، وبغداد، وكركوك.

وعقد المجلس اجتماعا في وقت سابق من اليوم بإشراف مباشر من النائب الاول للأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي.

واكد بلاغ رسمي للمجلس اليوم على دعم البيان الذي اصدره المكتب السياسي للحزب يوم امس عقب انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كوردستان.

وعن الاوضاع السياسية والامنية والادارية في المناطق الكوردستانية المستقطعة “كركوك، وخانقين، وطوز خورماتو، وسنجار، ومخمور” اكد المجلس على ضرورة التنسيق في المرحلة الحالية مع الجهات السياسية في كوردستان خاصة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني لتطبيع الاوضاع في تلك المناطق التي تواجه خطر الارهاب، وكذلك لقطع الطريق امام محاولات تدمير الواقع الديمغرافي مجددا.

وفي محور اخر ناقش الاجتماع التطورات الحاصلة في المنطقة ونوه البلاغ الى ان “خيار الحوار هو السبيل الامثل لإبعاد المنطقة عن شبح الحرب والدمار”.

واشار البلاغ الى “اهمية اعتماد سياسة التوازن في المؤسسات الدستورية والدوائر في اقليم كوردستان”، معتبرا وحدة الموقف بين الاطراف والجهات الكوردستانية امرا مهما في تحقيق المصالح العليا لشعب كوردستان.

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