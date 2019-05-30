اقليم كوردستان يعلن موعد اداء رئيسه الجديد اليمين وتكليف المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة

اعلن برلمان كوردستان ، اليوم الخميس ، عن موعد اداء رئيس اقليم كوردستان الجديد اليمين القانونية ، وتكليفه المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة .

دعوة من رئيسة برلمان كوردستان فالا فريد ، موجهة الى النواب تدعوهم فيها الى حضور جلسة خاصة للبرلمان يوم الاثنين 10 يونيو/ حزيران المقبل ، تخصص لأداء رئيس اقليم كوردستان المنتخب اليمين .

وكان برلمان كوردستان انتخب بالاغلبية ، يوم الثلاثاء ، نيجيرفان بارزاني رئيساً لاقليم كوردستان ليكون بذلك ثاني سياسي يتولى المنصب بعد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني . وصوت 68 نائباً من أصل 81 حضروا الجلسة لصالح اختيار بارزاني للمنصب .

ويتضمن جدول اعمال جلسة الاثنين ايضاً تسمية رئيس الحكومة المكلف مسرور بارزاني من قبل رئيس اقليم كوردستان .

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري ، اعلن اليوم الخميس ، ان حكومة اقليم كوردستان الجديدة ستُشكل قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اكبر الاحزاب الكوردستانية ، رشّح مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني لمنصب رئيس حكومة اقليم كوردستان الجديدة، فيما رشح رئيس الحكومة ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الاقليم .