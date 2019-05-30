Posted on by

اقليم كوردستان يعلن موعد اداء رئيسه الجديد اليمين وتكليف المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة

اعلن برلمان كوردستان ، اليوم الخميس ، عن موعد اداء رئيس اقليم كوردستان الجديد اليمين القانونية ، وتكليفه المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة .

دعوة من رئيسة برلمان كوردستان فالا فريد ، موجهة الى النواب تدعوهم فيها الى حضور جلسة خاصة للبرلمان يوم الاثنين 10 يونيو/ حزيران المقبل ، تخصص لأداء رئيس اقليم كوردستان المنتخب اليمين .

وكان برلمان كوردستان انتخب بالاغلبية ، يوم الثلاثاء ، نيجيرفان بارزاني رئيساً لاقليم كوردستان ليكون بذلك ثاني سياسي يتولى المنصب بعد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني . وصوت 68 نائباً من أصل 81 حضروا الجلسة لصالح اختيار بارزاني للمنصب .

ويتضمن جدول اعمال جلسة الاثنين ايضاً تسمية رئيس الحكومة المكلف مسرور بارزاني من قبل رئيس اقليم كوردستان .

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري ، اعلن اليوم الخميس ، ان حكومة اقليم كوردستان الجديدة ستُشكل قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اكبر الاحزاب الكوردستانية ، رشّح مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني لمنصب رئيس حكومة اقليم كوردستان الجديدة، فيما رشح رئيس الحكومة ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الاقليم .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close