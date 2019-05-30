الاتحاد الوطني يرد على بيان الديمقراطي بشأن انتخاب رئيس كوردستان

اعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف شيخ عمر، عدم وجود اتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني بشأن انتخاب رئيس اقليم كوردستان، مشيرا الى ان الاتفاق بين مسعود بارزاني وكوسرت رسول كان بشأن انتخاب محافظ كركوك من اهالي المحافظة.

وقال شيخ عمر في تصريحات لمواقع مقربة من حزبه، ان تاخر عملية تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان يقع على عاتق السياسة التي يتبعها الديمقراطي الكوردستاني باستخدامه الاغلبية البرلمانية لتهميش القوى الاخرى وفرض الذات والتفرد وعدم اعارة الاهتمام للاخرين، في مقابل اصرار الاتحاد الوطني الكوردستاني على الشراكة الحقيقية والتوازن كاساس قوي لحكم قوي ورشيد، حسب قوله.

واشار المتحدث باسم الاتحاد الوطني ان اللهفة على كركوك ومناطق المادة 140 تبدأ من الالتزام بسياسة موحدة وقومية مشتركة، بين جميع القوى السياسية وليس السعي الى تهميش المطالب المشروعة قوة مثل الاتحاد الوطني الذي حصل على معظم اصوات الناخبين في كركوك في الانتخابات الاخيرة رغم الاوضاع السياسية الصعبة واثبت مرة اخرى كوردستانية المدينة.

وعبر الشيخ عمر عن امله من الحزب الديمقراطي الكوردستاني فهم ما وراء موقف الاتحاد الوطني اليوم ويقرأه بدقة بان سياسة التهميش وفرض الذات اعتمادا على الاغلبية البرلمانية لن توصل الجميع الى الاتفاق، حسب تعبيره.