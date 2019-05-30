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الاستقالات تعصف بحزب معروف في اقليم كوردستان

قدمت سبع اعضاء في حزب الجماعة الاسلامية الكوردستانية بزعامة علي بابير يوم الاربعاء استقالاتهن من صفوف الحزب.

والاعضاء النساء المستقيلات هن ضمن كوادر الحزب في منطقة سهل اربيل في عاصمة اقليم كوردستان.

وعزت النسوة الاعضاء سبب الاستقالة الى “انعدام النزاهة” داخل الحزب اضافة الى “اللامباة” في استقالة العشرات من اعضاء الجماعة “اذ يخشين على أنفسهن ان يكونن ضمن السكاتين على ما يجري”.

والاعضاء المستقيلات من صفوف الحزب هن كل من: شيرين حكيم عبد الله، شيماء رشاد احمد، زينب رسول بكر، ژیان حسن محمد، كوثر حكيم عبد الله، شهين اسماعيل نبي، مهاباد رضا توفيق”.

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