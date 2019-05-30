الجبوري: واشنطن تحاول إبقاء المنطقة ملتهبة بالصراعات الداخلية.. هذا هو هدفها

قال النائب في البرلمان، أحمد الجبوري، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأميركية، تحاول إبقاء المنطقة ملتهبة بالصراعات الداخلية.

وذكر الجبوري، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع “تويتر” أن “شركات السلاح الأميركية تمر في كِساد اقتصادي، وربيعها الدائم هي الحروب وتدمير الشعوب”.

وأضاف الجبوري أن الشركات الأميركية “تضغط بشكل كبير على صانعي القرار الأميركي، لبقاء منطقة الشرق الاوسط ملتهبة بالصراعات الداخلية وابقاء حرب المحاور، لذلك أميركا لن تقف مع محور ضد اخر، بل تعمل لاستمرار النزاع لما لا نهاية”.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توتراً حاداً منذ تولي ترامب زمام السلطة في بلاده، في كانون الثاني 2017، حيث اتهم سيد البيت الأبيض مراراً إيران بأنها أكبر داعم للإرهاب وأبرز قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأميركي في 8 أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق حول برنامج إيران النووي وفرضه لاحقا مجموعة عقوبات قاسية على إيران، إضافة إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيماً إرهابياً، الخطوة التي ردت عليها طهران بإدراج القوات الأميركية في الشرق الأوسط على قائمة الإرهاب الإيرانية.

وفي تصعيد كبير للتوتر، وجه البنتاغون، في وقت سابق من أيار الجاري، إلى منطقة الخليج مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات “Abraham Lincoln”، رفقة عدة قاذفات تكتيكية من نوع “B-52″، وذلك نظرا لوجود “معلومات مؤكدة” عن وجود تهديدات من قبل إيران تجاه العسكريين الأميركيين وحلفائهم في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تدل مؤشرات عدة صادرة عن البيت الأبيض في الأيام الماضية على أن ترامب لا يرغب في خوض نزاع عسكري مباشر مع إيران، وسط أنباء عن خلاف كبير يدور في إدارة الرئيس حول طريقة التعامل مع هذه القضية، خاصة في ظل إصرار مستشار الأمن القومي، جون بولتون، على اتباع نهج أكثر تشدداً.