الحشد الشعبي يوجه رسالة لواشنطن بشأن “قلقها” من سليماني

رد الحشد الشعبي في العراق، الأربعاء، على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، التي عبر من خلالها قلق واشنطن من استخدام، قائد الحرس الثوري قاسم سليماني، مقاتلين شيعة في العراق، لمهاجمة القوات الاميركية.

وقال القيادي في الحشد علي الحسيني ان “المقصود من تصريحات بولتون هو الحشد الشعبي”، مبينا ان “الحشد ليس ميلشيات، بل هو قوة رسمية حكومية تعمل تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ولا تتلقى اي اوامر من اي جهات وشخصيات خارجية”.

وتابع الحسيني انه “على مستشار الأمن القومي الأميركي، تسمية تلك الميليشيات إن وجدت فعلا، فأمريكا تطلق هذه التصريحات بين حين واخر، من أجل ايجاد ذريعة لها بالبقاء في العراق لمدة اطول، وغير المستبعد ان تصنع امريكا هكذا ميلشيات، كما صنعت تنظيم داعش الارهابي”.

يذكر ان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعرب، يوم الاربعاء، عن قلق بلاده ازاء استخدام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في استخدام ميليشيات عراقية في استهداف القوات الامريكية.

وقال بولتون في تصريحات له “قلقون من استخدام قاسم سليماني والحرس الثوري للميليشيات في العراق للهجوم على قواتنا كأسلوب غير مباشر”.

واردف بالقول “سنحمل فيلق القدس المسؤولية عن أي هجمات تحدث”، مضيفا “نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج”.