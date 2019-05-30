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الديمقراطي والتغيير يتفقان على جملة أمور لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة

قدم المنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي، اليوم الاربعاء، في اتصال هاتفي، تهانيه لرئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني وتمنى له النجاح في مهامه.

من جهته عبر بارزاني عن شكره لسيد علي واكد الجانبان على اهمية العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين جميع الاطراف والانسجام ووحدة الصف لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة من اجل خدمة الشعب والوطن.

وكان برلمان كوردستان قد اختار امس الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني رئيسا لاقليم كوردستان باغلبية 68 صوتا من مجموع 81 عضواً حضروا الجلسة.

ووفقا لتعديل قانون تفعيل مؤسسة رئاسة الاقليم فان انتخاب رئيس الاقليم سيكون من داخل برلمان كوردستان لحين اقرار دستور اقليم كوردستان.

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