الرئيس بارزاني : لايمكن القبول بالظلم الذي يتعرض له الكورد في المناطق الكوردستانية

داعياً الحكومة العراقية والمجتمع الدولي للتدخل لايقافه

انتقد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بشدة ، اليوم الخميس ، مايحصل للمواطنين الكورد في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) من قتل ومعاناة وحرق محاصيلهم الزراعية ، واصفاً هذه الممارسات بـ” جريمة كبيرة وظلم واضح” يتعرض له المواطنون الكورد الابرياء في هذه المناطق ، المشمولة بالمادة 140 الدستورية .

وطبقا للمادة 140 من الدستور العراقي الدائم الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك ، والمناطق الكوردستانية ‹المتنازع عليها› الأخرى ، على ثلاث مراحل ، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية ومماطلة بغداد في التنفيذ .

الرئيس بارزاني ، قال في بيان ، ان مايحصل في هذه المناطق ” انتهاك للقانون والدستور والقيم الانسانية ويشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين هناك وعلى مستقبل هذه المناطق ” . مردفاً بالقول ان ” الظلم الذي يمارس هناك بشكل يومي عقاب للمواطنين على اساس هويتهم القومية”.

الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، شدد بالقول انه ” لايمكن القبول بأي شكل من الاشكال بفرض هذا الوضع على المزارعين والمواطنين المدنيين في تلك المناطق وعلى المجتمع الدولي والجهات المعنية التدخل ” ، مشيراً الى ان ” على الحكومة العراقية تحمل المسؤولية وانهاء هذا الظلم وهذا الانتهاك للقانون الذي يمارس ضد المواطنين الكورد في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان “.

وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك وباقي المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان ، بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وانسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية من هذه المناطق بعد هجوم عسكري غير مبرر من جانب القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان. كما بدأت خلال الفترة الماضية حملة تعريب جديدة تتمثل بالاستيلاء على اراضي واملاك الكورد في تلك المناطق من قبل “العرب الوافدين” من مناطق عراقية اخرى امام انظار القوات الامنية وفي احيان كثيرة بحمايتها ، خاصة في كركوك ، كما تم حرق آلاف الدونمات من اراضي وحقول الفلاحين الكورد .