العراق يسلّم تركيا 188 طفلاً من أبناء داعش

قال متحدث قضائي، يوم أمس الأربعاء، إن العراق سلّم أنقرة أكثر من 188 طفلاً تركياً هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وأضاف أن التسليم جرى في مطار بغداد وحضره مسؤولون من السلطة القضائية العراقية حتى صعد الأطفال إلى الطائرة التي ستأخذهم إلى بلدهم.

وقال المتحدث، وهو القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن “محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلاً خلّفهم داعش الإرهابي في العراق.”

وأضاف أن بينهم “بالغين بنسبة قليلة” أدينوا بعبور الحدود بشكل غير قانوني وانتهت فترة عقوبتهم. ويمكن أن يحاسب الأطفال في العراق على ارتكاب جرائم من سن التاسعة.

وتابع بيرقدار “التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسف.”

وكشف تقرير خاص لرويترز في آذار عن أن حسم مصير نحو 1100 من أطفال مقاتلي داعش يتوقف على النظام القضائي العراقي، ويبقى الصغار منهم مع أمهاتهم في السجن. وتوفي سبعة أطفال على الأقل بسبب سوء الأوضاع. ويحاكم عدة مئات من الأطفال الأكبر سنا باتهامات تتراوح بين دخول العراق بشكل غير مشروع والقتال في صفوف داعش. وأدين بالفعل نحو 185 طفلاً، أعمارهم بين تسعة أعوام و18 عاماً، وصدرت عليهم أحكام بالسجن في مراكز الأحداث في بغداد لفترات تتراوح بين بضعة أشهر و15 عاماً.

وعاد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم أمس الأربعاء، من زيارة قصيرة لتركيا التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.