النزاهة العراقية: المُدان نعيم عبعوب يواجه السجن سبع سنوات وسنستعيده من سوريا

أكَّدت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة عملها، على استرداد المُدان الهارب نعيم عبعوب مساعد أمين بغداد السابق، مُبيِّنة أنَّها بصدد تسليم ملفِّ استرداده إلى السلطات السوريَّة.

وألقت شرطة الإنتربول الدولية عند الحدود اللبنانية السورية، امس الثلاثاء، القبض على “أمين” بغداد السابق نعيم عبعوب.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد استرداد المُدان، أشارت إلى عملها على إكمال ملفِّ استرداد المُدان وتسليمه إلى السفارة العراقيَّة في دمشق؛ بغية تقديمه إلى السلطات المُختصة، مُبيِّنةً تحرُّكها فور تلقِّيها معلوماتٍ تُـفيدُ بتوقيف المُدان على أراضي الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة؛ تنفيذاً لإذاعة البحث الصادرة بحقِّهِ التي سبق تنظيمها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الادِّعاء العامِّ ومديريَّة الشرطة العربيَّة الدوليَّة.

ومن الجدير بالذكر أن المُدان الهارب (نعيم عبعوب مساعد) الذي كان يشغل منصب أمين بغداد السابق مُدانٌ بقضيَّة فسادٍ تتعلَّق بإضراره العمديِّ بالأموال العامَّة في مشروع تطوير قناة الجيش، ومحكومٌ عليه بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل.