Posted on by

بالفيديو.. ترشيح لاعب عراقي لجائزة أجمل هدف في الدوري البرتغالي تأریخ التحریر: : 2019/5/30 20:39 • 256 مرة مقروئة بالفيديو.. ترشيح لاعب عراقي لجائزة أجمل هدف في الدوري البرتغالي {دولية: الفرات نيوز} رشّح الموقع الرسمي للدوري البرتغالي لكرة القدم هدف العراقي أسامة رشيد محترف سانتا كلارا البرتغالي، لجائزة أجمل هدف لموسم 2018/ 2019. وقدّم رشيد قائد سانتا كلارا، موسماً أكثر من مثالي مع فريقه البرتغالي خلال منافسات الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، بعد مساهمته الكبيرة بتحقيق المركز العاشر. ودخل هدف أسامة رشيد ضمن الأهداف الستة المرشحة لجائزة الموسم في البرتغال. وسجل رشيد هدفاً مميزاً في مرمى بوافيستا من ضربة حرة مباشرة، دخل ضمن الأهداف المرشحة للهدف الأجمل. وسجل رشيد سبعة أهداف مع فريقه خلال الموسم، وصنع خمسة أهداف، وتوج في مباراتين كأفضل لاعب في المباراة. يُشار إلى أن اللاعب أسامة رشيد ساهم بتأهل فريقه للدوري البرتغالي الممتاز من دوري الدرجة الأولى بالموسم قبل الماضي.انتهى

بالفيديو.. ترشيح لاعب عراقي لجائزة أجمل هدف في الدوري البرتغالي

بالفيديو.. ترشيح لاعب عراقي لجائزة أجمل هدف في الدوري البرتغالي
{دولية: الفرات نيوز} رشّح الموقع الرسمي للدوري البرتغالي لكرة القدم هدف العراقي أسامة رشيد محترف سانتا كلارا البرتغالي، لجائزة أجمل هدف لموسم 2018/ 2019.

وقدّم رشيد قائد سانتا كلارا، موسماً أكثر من مثالي مع فريقه البرتغالي خلال منافسات الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، بعد مساهمته الكبيرة بتحقيق المركز العاشر.
ودخل هدف أسامة رشيد ضمن الأهداف الستة المرشحة لجائزة الموسم في البرتغال. وسجل رشيد هدفاً مميزاً في مرمى بوافيستا من ضربة حرة مباشرة، دخل ضمن الأهداف المرشحة للهدف الأجمل.
وسجل رشيد سبعة أهداف مع فريقه خلال الموسم، وصنع خمسة أهداف، وتوج في مباراتين كأفضل لاعب في المباراة.
يُشار إلى أن اللاعب أسامة رشيد ساهم بتأهل فريقه للدوري البرتغالي الممتاز من دوري الدرجة الأولى بالموسم قبل الماضي.انتهى
بالفيديو.. ترشيح لاعب عراقي لجائزة أجمل هدف في الدوري البرتغالي
 رشّح الموقع الرسمي للدوري البرتغالي لكرة القدم هدف العراقي أسامة رشيد محترف سانتا كلارا البرتغالي، لجائزة أجمل هدف لموسم 2018/ 2019.

وقدّم رشيد قائد سانتا كلارا، موسماً أكثر من مثالي مع فريقه البرتغالي خلال منافسات الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، بعد مساهمته الكبيرة بتحقيق المركز العاشر.
ودخل هدف أسامة رشيد ضمن الأهداف الستة المرشحة لجائزة الموسم في البرتغال. وسجل رشيد هدفاً مميزاً في مرمى بوافيستا من ضربة حرة مباشرة، دخل ضمن الأهداف المرشحة للهدف الأجمل.
وسجل رشيد سبعة أهداف مع فريقه خلال الموسم، وصنع خمسة أهداف، وتوج في مباراتين كأفضل لاعب في المباراة.
يُشار إلى أن اللاعب أسامة رشيد ساهم بتأهل فريقه للدوري البرتغالي الممتاز من دوري الدرجة الأولى بالموسم قبل الماضي.انتهى
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close