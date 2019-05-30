{دولية: الفرات نيوز} رشّح الموقع الرسمي للدوري البرتغالي لكرة القدم هدف العراقي أسامة رشيد محترف سانتا كلارا البرتغالي، لجائزة أجمل هدف لموسم 2018/ 2019.

وقدّم رشيد قائد سانتا كلارا، موسماً أكثر من مثالي مع فريقه البرتغالي خلال منافسات الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، بعد مساهمته الكبيرة بتحقيق المركز العاشر.

ودخل هدف أسامة رشيد ضمن الأهداف الستة المرشحة لجائزة الموسم في البرتغال. وسجل رشيد هدفاً مميزاً في مرمى بوافيستا من ضربة حرة مباشرة، دخل ضمن الأهداف المرشحة للهدف الأجمل.

وسجل رشيد سبعة أهداف مع فريقه خلال الموسم، وصنع خمسة أهداف، وتوج في مباراتين كأفضل لاعب في المباراة.

يُشار إلى أن اللاعب أسامة رشيد ساهم بتأهل فريقه للدوري البرتغالي الممتاز من دوري الدرجة الأولى بالموسم قبل الماضي.انتهى