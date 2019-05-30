برلمان كوردستان يعلن اعداد مشروع قانون للجالية الكوردستانية في المهجر

اعلنت لجنة العلاقات الخارجية في برلمان اقليم كوردستان يوم الاربعاء انها بصدد اعداد مشروع قانون يخص الجالية الكوردستانية في المهجر.

وعقد اعضاء اللجنة مؤتمرا صحفيا مع مجموعة من الكورد المهاجرين اليوم في مبنى البرلمان في اربيل ان “اللجنة بصدد الاعلان عن مشروع الجالية الكوردستانية”، مشيرا الى ان هذا المشروع سيكون الاول من نوعه اذ لم يشهد مثله في برلمان الاقليم.

واضاف الاعضاء “نحن في اطار اعداد المشروع وما ان يتم استكماله فسنعلن عنه عبر وسائل الاعلام”.

وتابع الاعضاء الهدف من مشروع القانون الحفاظ على حقوق الجالية في المهجر، مؤكدا انه لا توجد احصائية دقيقة للجالية في الخارج.