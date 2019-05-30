بريطانيا تعلن دعم نيجيرفان بارزاني برئاسته لكوردستان

اعلن بريطانيا دعمها لتسلم نيجيرفان بارزاني رئاسة اقليم كوردستان والذي تم امس بتصويت برلمان الاقليم.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في بيان، “يسرني انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كوردستان”.

واضاف، “ترتبط بريطانيا بعلاقات وثيقة مع كوردستان، وسوف تساند الرئيس بارزاني بينما يساعد في تعزيز الوحدة والمصالحة في كوردستان وفي العراق وعلى نطاق أوسع.”