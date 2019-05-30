Posted on by

بريطانيا تعلن دعم نيجيرفان بارزاني برئاسته لكوردستان

اعلن بريطانيا دعمها لتسلم نيجيرفان بارزاني رئاسة اقليم كوردستان والذي تم امس بتصويت برلمان الاقليم.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في بيان، “يسرني انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كوردستان”.
واضاف، “ترتبط بريطانيا بعلاقات وثيقة مع كوردستان، وسوف تساند الرئيس بارزاني بينما يساعد في تعزيز الوحدة والمصالحة في كوردستان وفي العراق وعلى نطاق أوسع.”

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close