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تجمع اعلاميو المواطنة والتعايش السلمي يطالبون بالتدخل حول ماتعرض له مقدم البرامج فائق العقابي

طالب تجمع اعلاميو المواطنة والتعايش السلمي، اليوم الخميس، الجهات المعنية بالتدخل حول ماتعرض له مقدم البرامج فائق العقابي الذي تم الاعتداء عليه من قبل حمايات احد المسؤولين.

وقال ادارة التجمع في بيان ، اننا ندين ونستنكر وبشدة الاعتداء الذي تعرض اليه الزميل فائق العقابي مقدم برنامج دفتر ملاحظات بفناة العراقية الفضائية وعضو تجمع اعلاميو المواطنة والتعايش السلمي، والذي اعتدي عليه من قبل حمايات احد المسؤولين بعد ان كشف عبر احد الفيديوهات السابقة التجاوزات الحاصلة من قبل حمايات احد المسؤولين الكبار في الدولة على الحق العام.

واضاف واذا نقدم استنكارنا المصحوب بحرقة والم فاننا نطالب نقابة الصحفيين بالتدخل الفوري وكذلك وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وعادل حول هذه التجاوزات التي استهدفت وتستهدف اصحاب المواقف المشرفة والكلمة الحرة الصادقة لاعلامييينا وصحفيينا المتميزين الفاعلين في الساحة.

وطالب التجمع الجهات التشريعية بتشريع قوانين اكثر صرامة وعدالة للحد من التجاوزات والاعتداءات السافرة التي تطال ابناء السلطة الرابعة ممن وقت عليهم مسؤولية احقاق الحق وابطال الباطل اكثر من غيرهم.
والله لا يحب المعتدين .

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