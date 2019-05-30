تشكيل ” رابطة اطباء الاختصاص العراقيين في استراليا ونيوزلندا “

مع التزايد المضطرد في إعداد أطباء الاختصاص والأطباء المتدربين في المستشفيات والاطباء العاملين في البحوث في الجامعات ومراكز البحوث من العراقيين في أستراليا وكذلك الأطباء القادمين من العراق للتخصص في أستراليا ، ومع تنوع حاجات هؤلاء الأطباء وزيادة متطلبات التدريب والعمل تبلورت الحاجة لأطار يجمعهم و يقوي من فرص عملهم والتحاقهم ببرامج التخصص والبحوث من جهة ويقوي من الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم وبين عوائلهم ويوفر فرصا افضل لدعم زملائنا من أطباء العائلة و خدمة أبناء جاليتنا العراقية والعربية إلى جانب خدمة المجتمع الأسترالي

وقد قطعت مساعي تشكيل هذه الاطار( الرابطة) اشواطا كبيرة شملت تدارس أهداف ودوافع الرابطة وبلورة مسودة دستورها وإعداد موقع اليكتروني متقدم لها بالإضافة إلى صفحة الفيسبوك و كروب في الواتساب والتقدم بطلب تسجيل الرابطة في الدوائر الرسمية

لقد شمل هذاالتحرك زملائنا في نيو ساوث ويلز والولايات الاسترالية الأخرى وكان التجاوب مطلقا من قبل كل الزملاء الذين جرى الاتصال بهم فيما يستمر الاتصال بالزملاء الاخرين في جميع الولايات

: اننا نتطلع أن تغطي هذه الرابطة في نشاطاتها وخدماتها

– الأطباء الاخصائيون بما فيهم القادمون حديثا إلى أستراليا.

– أطباء المستشفيات من المنتظمين في برامج الاختصاص او ممن ينتظرون القبول فيها.

– أطباء البحوث في الجامعات ومراكز البحث.

.الاطباء القادمون من العراق في بعثات للتخصص في استراليا.

دعم “اطباء العائلة ” من خلال ممثلين من الكلية الملكية للأطباء العموميين ، ومساعدة الأطباء القادمين الى أستراليا في معادلة شهاداتهم والحصول على فرص العمل

– دعم الجالية العراقية والعربية والمهاجرة ورفع مستوى الوعي الصحي لها .

, دعم النهوض بالطب وزملائنا الاطباء في العراق .

ان لجنتنا وهي تتوجه لإطلاق هذه الرابطة في اجتماع عام لاحقا تدعو زملائنا إلى أن يساهموا فيها والاستفادة من خدماتها والمشاركة في أنشطتها

للمزيد من المعلومات والتسجيل يمكن الاتصال بالايميلات :

hillsspecialists@bigpond.com

yasserkhatib@hotmail.com

ahmadalmusa2@gmail.com

اللجنة التحضيرية :

NSW

د مريم جوزيف . د منجد المدرس . د ياسر الخطيب . د احمد الربيعي

د مهند جابر

د محمد بابا

د سنان البياتي

د سارة الخطيب

د وصال الموسوي

د عماد محمود

د وائل الدوري

د وسيم العلوان

د عبد الرضا الزهيري

د نسرين شماس

د قمر هورمان

د نيان رشيد

د رينوار ريبن

د انس نعيم

د زيدون الفلاحي

د سرمد بهنام

ACT

د احمد السامرائي

د عادل حسين

د مؤيد الاسدي

د محمد العلي

د صافي البكاء

د محمد الهنداوي

VICTORIA

د علي صفا

د سلوان الصالحي

د طالب طاهر

د ميديا بطرس صليوا

د بسام توفيق

د مسلم اسدي

QUEENSLAND

د مظفر عباس

د حيدر الصايغ

د هدى صفا

WEST AUSTRALIA

د جعفر شحاذة

د كريم غانم

SOUTH AUSTRALIA

د افضل فضيل

د عبد الرزاق موسى