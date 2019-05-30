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تهنئة المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الى سيادة رئيس اقليم كردستان المحترم

سيادة رئيس اقليم كردستان

الاستاذ نيجيرفان البارزاني المحترم

يسعدنا في مناسبة انتخابكم رئيسا لاقليم كردستان، ان نتقدم اليكم بأطيب التهاني، وان نتمنى لكم النجاح في انجاز المهام الكبيرة التي تنتظركم، خدمةً لمصالح شعب الاقليم وعموم الشعب العراقي.

وفي هذه المناسبة ايضا نستذكر تجربتكم السابقة على رأس حكومة الاقليم، وما اتسمت به من سعي مثابر لتذليل الصعوبات على طريق العلاقات مع الحكومة الاتحادية وفقا للدستور وعلى اساسه.

وفي ضوء تلك التجربة الايجابية نتطلع اليوم الى رؤية المعالجات المشتركة الحريصة والناجعة للقضايا الملحة المعلقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، تتحقق بجهدكم المتضافر مع الجهد الاتحادي في بغداد.

ومن جانبنا نعرب عن الاستعداد للاسهام، في اطار التعاون المتبادل، بقسطنا في تحويل الغايات النبيلة المذكورة الى واقع حي تنعم به بلادنا العزيزة.

مع فائق تقديرنا

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

29/5/2019

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