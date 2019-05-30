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حزب يتوقع عقوبات امريكية تطال العراق بسبب تصريحات وزير

توقع حزب المستقبل الدستوري العراقي يوم الاربعاء ان تطال العقوبات الامريكية العراق بسبب تصريحات لوزير الخارجية محمد علي الحكيم اعلن فيها مساندة بلاده لإيران.

وقال رئيس الحزب انتفاض قنبر، ان “تصريحات الحكيم، خلال لقاءه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وضعت العراق في عين المعركة في الحين كان من الواجب ان يقول اننا نقف مع المجتمع الدولي مع الولايات المتحدة الامريكية ضد اي اعتداء على المجتمع الدولي وضد الارهاب التي تصدره ايران”.

وبين ان “تصريحات وزير الخارجية العراقي، اضربت بمصلحة الشعب العراقي ومصلحة المنطقة، فقد تطال العقوبات الأمريكية العراق، بسبب تصريحات وزير خارجيته، المشينة حقاً”.

وكان الحكيم، قد جدد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف اثناء زيارته لبغداد يوم الاحد موقف العراق برفض ما اسماه “الاجراءات الاحادية” الامريكية تجاه ايران، مشددا على ان بغداد تقف مع طهران.

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