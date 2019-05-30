حكم بالإعدام على سابع فرنسي خلال 4 أيام في العراق

اصدر القضاء العراقي يوم الاربعاء حكما بالإعدام على سابع فرنسي مدان بالانتماء لتنظيم داعش خلال 4 أيام.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال يوم الثلاثاء إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام ستة من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء للتنظيم المتشدد.

ويحاكم العراق آلاف المشتبه بقتالهم في صفوف الدولة الإسلامية ومنهم مئات الأجانب الذين اعتُقل كثير منهم مع استعادة السلطات السيطرة على معاقل التنظيم في أنحاء العراق.

ودعت الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب أمس باريس إلى سحب موافقتها على ترحيل مثل هؤلاء المتشددين إلى العراق.

وأضافت أن على الحكومة الفرنسية الضغط على الحكومة في بغداد من أجل تخفيف الأحكام على الفرنسيين إلى السجن المؤبد حتى يتسنى مساءلتهم أمام السلطات القضائية الفرنسية.