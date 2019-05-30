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عبدالمهدي ومسؤول عراقي يحصلان على هدايا من احدى الدول ويسلماها للمتحف الوطني

ثمن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي مبادرة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي صلاح نوري بتقديم هدية حصل عليها خلال احدى زياراته الخارجية الى المتحف العراقي في وزارة الثقافة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر تسليم الهدايا التي يتلقاها من المسؤولين الاجانب الى وزارة الثقافة واعتبارها من ممتلكات الدولة العراقية لتتصرف بها حسبما تقتضيه المصلحة. بحسب بيان لمكتبه.
وقد اعلم عبدالمهدي، وزير الثقافة رسميا بذلك في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ٧ ايار ٢٠١٩، وتم فتح جناح في المتحف الوطني العراقي لإيداع مثل هذه الهدايا.

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