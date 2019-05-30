Posted on by

قتيل وجرحى بهجوم لداعش على قرى كوردية واضرام النيران بحقولهم الزراعية جنوب كركوك

افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم الخميس ان تنظيم داعش هاجم قرى كوردية وقتل شخصا على الاقل واصاب اخرين واضرم النيران بالحقول الزراعية جنوب محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر والشهود ان عناصر من التنظيم اضرموا النيران في وقت متأخر من مساء امس في عدد من القرى الكوردية في منطقة “حفت غار” التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك.

واضاف المصدر ان عددا من السكان هرعوا لإخماد الحرائق الا ان التنظيم كان قد نصب كمينا لهم مسبقا ليفتح النيران صوبهم مما اسفر عن مقتل شخص على الاقل واصابة اربعة اخرين بجروح.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close