قتيل وجرحى بهجوم لداعش على قرى كوردية واضرام النيران بحقولهم الزراعية جنوب كركوك

افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم الخميس ان تنظيم داعش هاجم قرى كوردية وقتل شخصا على الاقل واصاب اخرين واضرم النيران بالحقول الزراعية جنوب محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر والشهود ان عناصر من التنظيم اضرموا النيران في وقت متأخر من مساء امس في عدد من القرى الكوردية في منطقة “حفت غار” التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك.

واضاف المصدر ان عددا من السكان هرعوا لإخماد الحرائق الا ان التنظيم كان قد نصب كمينا لهم مسبقا ليفتح النيران صوبهم مما اسفر عن مقتل شخص على الاقل واصابة اربعة اخرين بجروح.