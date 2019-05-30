قيادي بالاتحاد الوطني: طُلب مني ليلية 16 اكتوبر تسنم منصب محافظ كركوك

وجه العضو السابق في المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني، فريدون عبدالقادر يوم الاربعاء انتقادا لاذعا لحزبه السابق، كاشفا عن طلب قُدم له ليلة 16 اكتوبر من عام 2017 بان يشغل منصب محافظ كركوك.

وقال عبد القادر في بيان اليوم ان “مسؤول تنظيمات كركوك اسو مامند طلب مني ليلة 16 اكتوبر ان اكون محافظا لكركوك وقد رفضت ذلك”.

واضاف انه “طلب مني وفي مرات عدة وبحضور كوسرت رسول سكرتير للحزب ان اصبح محافظا لكركوك”، مردفا بالقول ان “رسول طلب من شخصيا ايضا ان اشغل هذا المنصب”.

وتابع عبد القادر “للاسف ظهرت شخصيات في الاتحاد الوطني دنيئين وبلا ضمير”.