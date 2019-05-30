حسن حاتم المذكور

1 ــ اخول نفسي ان ارفع صوتي بوجه اهلي في الجنوب, بمحبة مغموسة في الدموع, اقولها: انكم الآن لوحدكم, لا تملكون سواكم, تفرق الذين صرحوا خطبوا واوعدوا, ثم سحبوا اذيال اكاذيبهم وانصرفوا, كل الى متراسه, جميعهم اتقنوا مهن جديدة, ولا يمكن لهم ان يكونوا غير ما هم عليه, يعرضون اسمال ماضيهم, على ارصفة السمسرة, ربما هناك من يحتاج, في زمن العورات, ترقيع ثقوب دستور الفتنة وديمقراطية الخدعة, اغتسلوا منهم واعيدوا قرائتهم, من صفر منابعهم, ولا تقبلوا ان يكون وطنكم, مصباً لغسيلهم, فهم من خدعوكم وخذلوكم, وابلسوا الشيطان قبلكم, وهم ذاتهم من يدوروكم ويجددون استنساخكم, في ورشات التجهيل والأفقار والأذلال, لمذاهب الألف واربعمائة عام.

2 ـــ جميعهم يا اشقائي في الأرض والرافدين, من فتحوا ثقوب الأختراقات في سدود سيادتكم, ومرروا مجاري الفساد والأرهاب والعمالة, دقوا اضلاع الأرض بأقدامكم, وابكوا دموعها بقوة العويل, لقد مرت على تراب الجنوب, حوافر الأحزاب الشيعية, كأدلاء للصوص المذاهب, عبرت قوافل التهريب, محملة برماد ارواحكم واصواتكم ورغيف خبزكم الحافي, على جراحكم (شخ) السائرون والفاتحون والسائبون ودافعي خمس العقار المسروق, ارموا اكياس التخريف والشعوذات, بوجه مراجع تسوقكم على مسيرة الأذلال, واخرجوا من هاوية الفقر والجهل والموت بلا هوية.

3 ـــ تذكروا كنتم العراق, اذا نهض وان عثر, وبغداد قبلتكم ومقدسكم وبركان التغيير, مثلما هي البصرة وميسان وذي قار, فصلاح الدين والموصل والرمادي عراقكم, ولا تنسوا عراقة تاريخكم في النجف وكربلاء وسامراء واربيل والسليمانية وكركوك, جغرافية لا يمكن اعادة تمزيقها, ثم فصالها, على مقاس شوفينية احزاب العشائر, وطائفية احزاب المذاهب, تعلموا القراءة والكتابة, اعيدوا قراءة تاريخكم ثم كتابته, ازيلوا عن وجه الأرض, حماقات المتنازع عليها, ومواد فتنة الدستور, وديمقراطية الخدعة, هناك في الجنوب العراقي, لكم جمرة انتفاضة, لا ولن يترمد بركانها, حتى يغتسل العراق, من احزاب شيعية تسرق اهلها, واحزاب سنية تبيع اهلها, واحزاب كردية تهرب قوت اهلها, وفي الحرائق, تغتسل الغابات من موتها البطيء وتولد من جديد.

4 ـــ مات الحلم وكذب الرمز وخان المدعي, واللحى تغتسل في دسم الفساد, على الأرصفة, تتعاهر الفضائح, بكل القابها ومظاهرها واحجامها, تذكروا لكم نهضة في الجنوب, ولكم فيه ثروات وانتفاضات وتاريخ رافض وموعد قادم, ولكم فيه دماء غالية, لا تنزف الا من اجل رغيف خبزكم, اخرجوا من جيوب اللصوص, اهتفوا للأنتفاضة, بأسم الوطن والحياة, يا من زاخو حد الفاو, كن شيعي سني كردي تركماني, لكن عراقي اولاً, ولا تكن عراقي ايراني او خليجي او تركي, واحذر ان تتأمرك, فتصبح عارياً من ستر الهوية, تحرروا من عبوديتكم وفقركم وجهلكم, ومن رموز خانت الله والوطن, ومن حكومة معاقة يرأسها معتوه, والتحقوا بأنتفاضة زيت سعيرها دماء الجنوب.

29 / 05 / 2019

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