مجموعة وهابية شكلوا شرطة شريعة في المانيا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

قامت السلطات الالمانية في محاكمة سبعة اشخاص مسلمين وهابية وهبتهم سفارات الدول الخليجية الناشرة للوهابية في اوساط الجاليات العربية والاسلامية المهاجرة للغرب، تشكيل شرطة الشريعة هو نسخة من لجان الامر بالمنكر والنهي عن المعروف والتي تسمى في الشرطة الدينية في الدول الخليجية الناشرة للفكر الوهابي، وياسبحان الله واجب الشرطة الدينية الذي سمي بشرطة الشريعة يستهدف المسلمين المقيمين في المانيا ههههههههه

غرّمت محكمة ألمانية سبعة سلفيين أُدينوا بتشكيل «شرطة شريعة» لاستهداف المسلمين في عام 2014 في خطوة لاقت حينها تنديداً واسعاً.

وغُرّم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و37 عاماً، مبالغ بين 300 و1800 يورو، لإدانتهم بخرق القانون الألماني المتعلق بـ«منع ارتداء الزي الرسمي»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن محكمة فوبرتال (غرب).

ورأى القضاة أنه من المحتمل أن يكون تصرفهم بوحي من «الفكر المتطرف».

وفي سبتمبر (أيلول) 2014 شكّل السلفيون السبعة دوريات ليلية في شوارع مدينة فوبرتال الصناعية الواقعة غرب ألمانيا، مرتدين سترات باللون البرتقالي كُتب على بعضها «شرطة الشريعة»، في منطقة يعيش فيها عدد كبير من المسلمين.

وكانت الدوريات تقوم بإيقاف المسلمين الشباب وتقدم لهم نصائح بعدم شرب الكحول والذهاب إلى المقاهي والكازينو وبيوت الدعارة.

وهذه محاكمة جديدة للسلفيين السبعة، وتأتي بعدما ألغت المحكمة الاتحادية في ألمانيا مطلع عام 2018 حكماً صدر بتبرئة المتهمين في عام 2016.

ويستهدف القانون الذي يمنع ارتداء زي رسمي في ألمانيا، منع ارتداء ملابس الحزب النازي على وجه الخصوص.

وقاد مبادرة «شرطة الشريعة» الداعية السلفي الأشهر في ألمانيا المتحول إلى الإسلام سفين لاو، البالغ من العمر 38 عاماً، والذي أُدين في يوليو (تموز) 2017 في قضية أخرى بالسجن 5 سنوات ونصف السنة لـ«دعم جماعة إرهابية» بهدف تجنيد أشخاص للقتال في سوريا.

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نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.