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محافظ نينوى : شركات تركية تتولى اعمار مطار الموصل وابرز مشافي المدينة

اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد ، اليوم الخميس ، عن دخول عشرات الشركات التركية المحافظة (مركزها الموصل) خلال الفترة القليلة القادمة لتنفيذ مشاريع فيها .

وقال المرعيد ان” تم الاتفاق على دخول هذة الشركات خلال زيارة وفد تركي لمحافظة نينوى مؤخراً ” .

واضاف المرعيد ان”هذه الشركات ستباشر باعمار مطار الموصل بالكامل واعادته للخدمة بعد توقفه عن العمل لاربعة اعوام جراء تخريب اجزاء كبيرة منه من قبل ارهابيي داعش ” ، مضيفاً ” كما ستتولى هذه الشركات اعمار ابرز خمسة مشافي في مركز المحافظة وتزويدها بالاجهزة الطبية”.

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