مرجع يتحدث عن إسترجاع قرار العراق السيادي ويدعو للتفاهم مع كوردستان

أكد المرجع الديني جواد الخالصي على ان العراق بلد يفتقد للسيادة بشكل واضح، وما زال لحد الآن لم يسترجع سيادته على قراره السياسي والامني والاقتصادي.

وأضاف في بيان ان العراق لم يكن مستقلاً حتى قبل احتلاله سنة 2003، خصوصاً بعد ان تورط في الحروب الاقليمية، مشيراً إلى ان “رامسفيلد كان هو المستشار الأول للرئيس الامريكي في بغداد مع حاكم العراق آنذاك؛ فنحن كنّا وما زلنا تحت الاحتلال، وهذا أمرٌ يجب ان نقّر به بواقعية”.

وأكد على ان “العراق لا زال خاضعاً بقراره للسفارة للأمريكية والسفارة البريطانية ومن لم لف لفهم من السفارات التي تتحكم بالعراق من كل جانب، والانتخابات الأخيرة أكبر دليل على ذلك؛ فالانتخابات في الحقيقة لم تكن حرّة في كل مراحلها، بل كان يعبث بها من هو يسيطر على صناديق الاقتراع”.

وتابع ان “العراق ليس مستقلاً، والدليل انهم قالوا على الكتلة الأكبر في البرلمان ان تختار رئيس الوزراء، فجأة نجد كل قضايا الكتلة الأكبر والتحالفات انهيت، وجيء برئيس وزراء لم يشترك في الانتخابات أصلاً، وحتى دون علم من شارك في العملية الانتخابية”.

وخاطب الخالصي الساسة الذين يتصدون في العراق بالقول “هذه فرصة ذهبية كبيرة متاحة مع الازمة القائمة في الخارج؛ للتحرك واسترجاع قرار العراق السيادي والسيادي، خاصة وان العراقيين قد تجاوزا مرحلة التآكل الداخلي، والآن امكانية التفاهم أفضل”.

ودعا الخالصي لمزيد من التفاهم بين بغداد وكردستان حول الازمة النفطية، “فالنفط إن اعطي للكورد فهو لنا، وإذا اتى لنا يعني انه لهم، فنحن شعب واحد، هذا الامر يجب ان نفهمه ونحس به، ويجب ان نعمل عليه بنظرة متساوية لكل ابناء وطنا، ولا نفرّق بين مواطن وآخر”.