مقتل شيعة العراق.. (استندوا.. على الاقليات داخل المكون الشيعي نفسه) (بالحكم.. وبالمعارضة)

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا لاهمية الموضوع.. ولادراكنا لحقيقة بان (ضعف الشيعة سبب الخلل بكل وضع العراق.. ليصبحون البطن الرخوة بالشرق الاوسط ككل اي لدول بكاملها كالسعودية والعراق وسوريا واليمن ولبنان وحتى داخل ايران بالنسبة “للشيعة العرب بالاحواز”)..

ليطرح سؤال (ما هو الخلل داخل المكون الشيعي بالعراق سواء بزمن المعارضة التي فشلت باسقاط صدام لولا الدعم الخارجي، وفشلت بالحكم بعد عام 2003)..

فالخلل بالمكون الشيعي بالعراق سواء قبل او بعد عام 2003.. بانه استند على (الاقليات داخل المكون الشيعي نفسه بالعراق) في القيادة، (الذين هم حكام العراق اليوم الحقيقيين)…. ليطرح سؤال (ما المقصد )..

فنجد (مؤسسي الاحزاب) لا ينتمون قبليا ولا عشائريا لوسط وجنوب.. لذلك ليس لديهم اي ولاء للشيعة العرب ووحدتهم الجغرافية.. (فالقيادات المحسوبة شيعيا بالعراق لم تكتفي فقط بتمزيق الشيعة مرجعيا وسياسيا ومليشياتيا بل وصلت تريد تمزيقهم جغرافيا).. بدون اي رد فعل منها للتصدي لهذه المخططات..

(فالمرجعية ساهمت بتمزيق الشيعة العرب بالعراق سياسيا الى حزب دعوة ومجلس اعلى وتيار صدري.. الخ .. اذ ما علمنا بان كل حزب من وحي مرجعية غير عراقية الاصل، وليس لديها اي امتداد قبلي او عشائري بوسط وجنوب، فالدعوة من الصدر الاول اللبناني الاصل المتزوج من ابنة عمه اللبنانية اخت موسى الصدر).. و(المجلس الاعلى اسسه الخميني زعيم ايران.. والتيار الصدري من وحي مرجعية الصدر الثاني).. (اصوله من لبنان جبل عامل من قرية شحور).. الخ

ومرجعيا مزق الشيعة العرب الشيعة افقيا وعاموديا.. الى صدريين ولا صدريين.. وحوزة ناطقة وحوزة صامتة.. نتيجة صراعات هذه المرجعيات (التي لا تنتمي قبليا وعشائريا لوسط وجنوب) .. تمخض عنها صراع الصدر الثاني ضد باقي المرجعيات .. ومزق الشيعة شعبيا..

وحتى مليشياتيا مزق الشيعة العرب لمرجعيات متنافرة.. كمليشة بدر.. شكله الخميني زعيم ايران.. وجيش مهدي ثم سرايا السلام اسسها مقتدى الصدر (اللبناني الاصل) ويزور عائلته واقاربه بلبنان بين الحين والاخر لتأكيد هذه الحقيقة.. وقوات فرقة العباس القتالية ولواء علي الاكبر .. تابعة للعتبات اي لمرجعية السستاني الايراني الاصل.. الخ

فالمراجع ايرانيين ولبنانيي الاصل (السستاني من سستان بلوشستان ايران) (ال الصدر جاءوا من لبنان من جنوبها من قرية شحرور وهذ ما يؤكدونه عند ذكر اصولهم).. (ال الحكيم من ايران ولبنان ويلقبون انفسهم بالعاملي الطبطبائي).. ، والاحزاب شمولية خارج الاطر العراقية ولم تنطلق من هموم ومصالح الشيعة العرب، بل تبنت مشاريع اديولجية خارجية (الاخوان المسلمين المصريين- فرعهم حزب الدعوة بالعراق).. (ولاية الفقية الايرانية- فرعهم الولائيين بالعراق).. وكلاهما لا يتبنى اي مشروع سياسي ينطلق من هموم ومصالح الشيعة العرب.. وكلاهما اقلية داخل المكون الشيعي العربي.. بمعنى (الولائيين والصدريين) كلاهما اقليات داخل الشيعة العرب وهم من تحكموا بمصير الشيعة بالمعارضة وبالحكم.. وهم سبب الفشل..

(فلماذا هذه التبعية لايران.. لدى الاقليات داخل المكون الشيعي بالعراق.. بربطها مصير العراق وشيعته العرب على حافة الهاوية.. بربطهم العراق وشيعتهم بايران على حساب مصالح الشيعة العرب والعراق.. وخاصة ان مصحلة هذه الاقلية التابعة لايران.. بالعراق.. تقوم على اقامة العلاقات الايرانية العراقية على ضعف العراق ليرهن بايران.. وليس على علاقات متكافئة اصلا).. (فهم يعرفون بان قوة العراق .. تعني نهاية ايران بالعراق.. ) وتدرك ايران (بانه كلما كان الشيعة العرب ضعفاء كانت ايران قوية بينهم، وكلما قوة شوكة شيعة العراق ضعف نفوذ ايران بينهم)..

ثم لماذ نجد مثلا (الفيلية) لديهم جميعات ومعرف يعرفون به ومطروح على ارض الواقع.. و(اليزيديين والمسيحيين من كلدان واشوريين، والاكراد والسنة العرب) جميعهم نسمع بهم ولديهم ممثلين عنهم ويطرحون مشاريع تدافع عن حقوق كل مكون.. الا الشيعة العرب هذ االمكون الاكبر الذي يفوق عدده (25 مليون شيعي عربي) بارض الرافدين.. يتم تهميشهم حتى بمعرفهم.. ليهيمن (السني كصدام وعزة الدوري والعاني والراوي والمصري والفلسطيني الخ على رقابهم) ثم (مسجدي وسليماني وخامنئي وخميني والسستاني ومقتدى الصدر اللبناني الاصل.. الخ) يهيمنون بعد عام 2003 ايضا على مصيرهم وقرارهم.. الى متى؟

ومثال على ما نقصده:

المثال الاول:

قمة الفشل: (القمة.. النجاح باسقاط صدام امريكيا.. والفشل.. من حكموا تحالفوا مع اعداء امريكا)

قمة النجاح لامريكا في اليابان والمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ان القوات الامريكية اسقطت حكم الدكتاتوريات وتسلم الحكم انظمة عملت لصالح شعوبها بالتحالف مع امريكا، وقمة النجاح بالخليج والامارات وماليزيا هي دول نهضت بشعوبها وقادتها متحالفين مع امريكا والشركات العالمية المتقدمة .. ولكن بالعراق والصومال وافغانستان.. يتمثل (امريكا قامت بثورة عسكرية حقيقية باسقاط انظمة دكتاتورية .. و لكن من حكم هم اعداء امريكا ومتحالفين مع دول معادية لامريكا)..

وهنا نربط ما نتكلم فيه.. بالرد لمن (يمجد باحمد الجلبي) ويعطيه دورا (باقناع امريكا باسقاط صدام).. نقول:

لا نختلف معكم ولكن.. نسال.. (لماذا فشل الجلبي)؟؟ والسؤال (بماذا فشل)؟؟ فالجلبي يتحمل مسؤولية الفشل.. لما بعد سقوط صدام.. وليس (باسقاط صدام).. فالكارثة (من اراد اسقاط صدام بقوات امريكية نجح).. ولكن (من عارض اسقاط صدام.. هم من حكموا بعد سقوط صدام) وهنا مكمن الفشل.. فهناك من فكر باسقاط صدام فقط.. ولكن هناك كان يتربص ما بعد سقوط صدام..

كل ذلك يذكرنا بكلام حسن العلوي (كل من حكم بعد عام 1963.. هم من اشتركوا بقتل الزعيم عبد الكريم قاسم رحمه الله.. وساهموا بذلك).. ولحد يومنا هذا (اياد علاوي، بعثي سابق).. (حزب الدعوة والصدر الاول، وقفوا ضد قاسم).. (المرجعية النجفية وقفت ضد قاسم .. ) كل هؤلاء اصبح لهم الدور الاول بالحكم ولا ننسى (عادل عبد المهدي .. شيوعي على بعثي على اسلامي) وهذه التشكيلة كلها وقفت ضد قاسم رحمه الله..وقبل عام 2003.. حكم (صدام والبكر وعارف) وجميعهم ساهموا بانقلاب عام 1963 الدموي وقتل الزعيم قاسم..

ربطا بما سبق:

(اسقاط صدام تم على يد القوات الامريكية.. وكان للجلبي دور بالجهود لاقناع القوات الامريكية.. بعمليات عام 2003).. امنه بالله؟ السؤال (ما هو مشروع الجلبي لما بعد سقوط صدام)؟ هنا تكمن العبرات.. وهنا فشل الجميع..

مشكلة الجلبي:

1. ليس لديه امتداد قبلي وعشائري بوسط وجنوب الشيعي العربي..

2. لم يتبنى مشروع وقضية تنطلق من هموم ومصالح الشيعة العرب تحديدا بوسط وجنوب..

3. اخطر ما فعله الجلبي هو ما يسمى (الدعوة للبيت الشيعي السياسي) يجمع (القوى السياسية الفاسدة الحالية) اي كان جسر لوصول هؤلاء للحكم.. ولم يؤسس (مشروع شيعي عربي) ينقل وضع الشيعة العرب لمرحلة ما بعد سقوط صدام وحكم الاقلية السنية والبعث..

4. ارتباطه بايران بعد عمليات تحرير العراق عام 2003.. اثار عليه شبهات كبرى.. وخاصة ان عائلته اصولها ايرانية كما يبدو.

المثال الثاني:

(الاعلام الايراني شبيه.. باعلام صدام والبعث قبل سقوطه).. رسالة لعملاء ايران بالعراق

لعملاء ايران نقول.. اسلوبكم اسلوب شبيه باعلام صدام والبعث.. الذين روجوا بان امريكا تستهدف صدام وتريد اسقاط حكمه خدمة لاسرائيل؟؟ في وقت صدام احتل الكويت ودخل حرب مع ايران.. وقتل مئات الاف من ابناء شعوب العراق الاكراد والشيعة وغيرهم.. وفضل الفلسطينيين والمصريين وغيرهم من الاجاانب من العرب الغير عراقيين على اهل العراق.. لاسباب طائفية ضد الاكثرية الشيعية بالعراق..

واخر ما كان يفكر به فلسطين واسرائيل.. وضرب اسرائيل عندما امريكا اسقطت حكمه (ضمن تصوير نفسه عدو لاسرائيل حتى يتعاطف معه السذج والجهلة).. فكلامكم يا نعيم الهاشمي الخفاجي عن ان .. (امريكا صراعها مع ايران على فلسطين)؟؟ او (امن اسرائيل) ؟ هذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلا..

اولا 40 سنة من مجيء الخميني ولم تستهدف ايران اسرائيل باي صاروخ..

ثانيا عشرات الاف من المقاتلين الموالين لايران ومليشياتها بسوريا وقرب حدود اسرائيل ولم يضربون اسرائيل ولو بصاروخ .. رغم ادعاء ايران امتلاكها 100 الف صاروخ واربع مصانع تحت الارض ؟ ولا نعلم كم تحتاج ايران من الصواريخ حتى تضرب اسرائيل بصويريخ على الاقل من اراضيها تجاه اسرائيل؟

ثالثا: ايران تهدد الخليج والعراق وتعلن اسقاطها اربع دول عربية تحت حكم المرشد الايراني حاكم ايران.. وتريد مد خط بري لها من طهران للمتوسط وليس من طهران للقدس.. وتهدد بضرب دول الخليج العربية المسلمة.. وتهدد بجر الصراع للعراق وسوريا كخير استراتيجية للايرانيين لتامين الداخل الايراني بنقل المعارك لخارج حدود ايران..

فلعن الله نظام طهران وان شاء الله يتم اسقاطه ويفرح الشعب الايراني بهذا اليوم العظيم.. وتنتفح ابواب الامل للعراق من الخلاص من الاحتلال الايراني القذر على ارض الرافدين.

المثال الثالث:

لو نقارن بين ردة فعل مسعود البرزاني عندما طرح مجرد طرح بمقالة بجريدة بالسليمانية تطرح (اقليم السليمانية) فسارع البرزاني للذهاب للسليمانية رغم كل الخلافات بين اربيل والسليمانية، ليؤكد بان وحدة كوردستان خط احمر، وكركوك قدس كوردستان.. ولكن نجد من يطرح قيادات محسوبة زورا شيعيا بالعراق.. ردة فعلهم غير مبالي من طرح (اقليم بصرة).. الخياني.. وصلت بان عادل عبد المهدي يرفع ملف اقليم بصرة من اجل تمريره .. غير مباليا بان ذلك يعني كارثة على الشيعة العرب جغرافيا) فلم يكتفون بتمزيقنا افقيا وعاموديا وحزبيا ومليشياتيا.. فاليوم يريدون تمزيقنا جغرافيا بدل وحدتنا كشيعة عرب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.

لماذا هذ التهاون والبرود من (المخطط المدسوس الذي يعرف باقليم بصرة) من قبل (المحسوبين قيادات للشيعة بالعراق).. لماذا رد فعل البرزاني هو (الاسراع للسليمانية عندما مجرد طرحت صحيفة مجرد طرح لاقليم للسليمانية منفصل لها عن باقي كوردستان) ليؤكد (البرزاني بان وحدة كوردستان خط احمر)؟؟ في حين (نجد عادل عبد المهدي غير مبالي ويعيش ببرجه العاجي.. ولم نجده يسرع للبصرة ويؤكد مثلا وحدة الشيعة العرب جغرافيا خط احمر)؟؟ بل نجد العكس (يرفع ملف البصرة لتمرير مخطط سلخها باقليم منفصل عن باقي الشيعة العرب بوسط وجنوب)؟ علما (عادل عبد المهدي كل شيء يكون الا ان يكون شيعيا عربيا) فهو كان (شيوعيا ثم بعثيا ثم اسلاميا) وكل هذه المشاريع الاديولوجية الشمولية.. خارج الاطر العراقية والشيعية العربية معا.

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم