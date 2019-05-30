‪‎‪تعيين قائد جديد لعمليات نينوى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بتعيين قائد جديد لقيادة عمليات نينوى.
وقال المصدر انه “تمت احالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري الى التقاعد”.
واضاف المصدر انه “تم تعيين اللواء الركن نومان الزوبعي قائدا لعمليات نينوى خلفا للواء نجم الجبوري”.
افاد مصدر امني، الاربعاء، بتعيين قائد جديد لقيادة عمليات نينوى.
وقال المصدر انه “تمت احالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري الى التقاعد”.
واضاف المصدر انه “تم تعيين اللواء الركن نومان الزوبعي قائدا لعمليات نينوى خلفا للواء نجم الجبوري”.
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