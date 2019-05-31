أردوغان يهنئ نيجيرفان بارزاني بانتخابه رئيساً لإقليم كوردستان

هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، نيجيرفان بارزاني، بمناسبة انتخابه رئيساً لإقليم كوردستان.

وقالت الرئاسة التركية عبر تويتر، إن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان هنأ نيجيرفان بارزاني بمناسبة انتخابه رئيساً لإقليم كوردستان.

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani’yi tebrik etmiştir.

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١٠:١٤ م – ٣٠ مايو ٢٠١٩

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وكان برلمان كوردستان انتخب بالأغلبية، يوم الثلاثاء ، نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كوردستان، ليكون بذلك ثاني سياسي يتولى المنصب بعد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وصوت 68 نائباً من أصل 81 حضروا الجلسة لصالح اختيار بارزاني للمنصب .

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكبر الأحزاب الكوردستانية، قد رشّح مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني لمنصب رئيس حكومة إقليم كوردستان الجديدة، فيما رشح رئيس الحكومة ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الإقليم .