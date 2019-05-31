أسامة النجيفي كلمة حق آن أوانها

فاتح الفقيه / كاتب مستقل

قلة من الرجال يمكن ان تحافظ على ايمانها ونظافتها

عبر التاريخ ، لم يكن العظماء الا قلة

ولم يكن الأبطال الا قلة

انهم حاملو راية تنبع من دواخلهم قبل ان تكون راية تحملها اكفهم

الإنصاف قيمة ، والوفاء قيمة ، والحق هو ما ينبغي ان يتبع وإن طغى سيل الزيف والانتقام والضحالة .

لا احد من سياسيي هذا الزمان حمل جمرة متقدة كما حملها أسامة النجيفي

ولا عائلة كآل النجيفي قدمت قرابين وتضحيات ، ولم تطرف جفون رجالهم برغم كل ما واجهوه من ضغائن ومؤمرات .

اليوم وبعد ان بان الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، لم يبق من يستطيع ان يغطي على نبل الموقف وشجاعة القلب والقدرة على التضحية التي يتصف بها اسامة النجيفي ..

يد نظيفة ، وقلب عامر بالايمان ، وشجاعة ينحني لها الأعداء قبل الأصدقاء ، وقدرة لا حد لها على التمسك بالحق والحق وحده ..

يقول محبوه وحاسدوه وأعداؤه : ان اسامة النجيفي رجل لا يكذب ، ولا يغتاب احدا ، ولا يقبل غيبة احد في مجلسه ، رجل يحترم كلمته برغم كل ما يراه من خيانات وتقلب وتلون ولعب على الحبال .

انه لا يستغل ضعف الآخرين وعدم قدرتهم على تبني رؤية صافية غير خاضعة لمنهج ، بل يلوم من وضعهم في هذه الحالة من الضعف وعدم التقين .

اسامة النجيفي حالة استثنائية فهو لوحده جبهة كاملة تحطم معايير حسابات المغرضين ، ذلك انه وبرغم كل الظروف يمثل النبض الحقيقي للموصل وكل المحافظات المحررة ، ولا احد يمكن ان يتطلع للنيل من مكانة ثمنها تاريخ من الوفاء والتضحية والنظافة ..