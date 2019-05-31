اكسون موبيل تعيد كوادرها الى العراق

اعلنت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، عن موافقة شركة اكسون موبيل النفطية الامريكية، على اعادة كواردها للعمل في حقل نفط غرب القرنة 1 بمحافظة البصرة.

وذكرت الوكالة ان مسؤولا عراقيا رفيع المستوى، اكد لها، “توصل الحكومة العراقية الى اتفاق مع اكسون موبيل، لااعادة الكوادر الى حقل غرب القرنة 1، مقابل زيادة امنية كبيرة، تتضمن قوات من الجيش والشرطة”.

يشار الى ان شركة اكسون موبيل، كانت قد سحبت كوادرها من العمل في العراق، عقب اخلاء السفارة الامريكية لموظفيها غير الاساسيين، على خلفية التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وايران.