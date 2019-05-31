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الاتحاد الوطني يطالب باتفاقية “كونكريتية” مع الديمقراطي الكوردستاني

بعد اقل من 48 ساعة من مقاطعة نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني لجلسة برلمان كوردستان لانتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني رئيسا لاقليم كوردستان، ترك الحزبان ابواب الحوار والتفاوض مشرعة امام بعضهما.

وبهذا الصدد قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي كمال كركوكي ان عملية تشكيل حكومة الاقليم لن تتاخر اكثر مما تاخرت، مبينا ان حزبه مستعد لاجراء الحوارات.

من جهته اكد عضو قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني آريز عبدالله على ان الفرصة مازالت مواتية امام الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني من اجل توقيع اتفاقية “كونكريتية” بشكل يلتزم بها الجانبان.

وبعد انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسا لاقليم كوردستان، حدد برلمان اقليم كوردستان العاشر من شهر حزيران القادم موعدا لاداء رئيس الاقليم اليمين القانونية، ويحاول قادة الاتحاد الوطني والديمقراطي حل المشكلات بينهما قبل انتهاء الموعد، ومن اهم تلك المشكلات منصب محافظ كركوك.

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