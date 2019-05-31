التحالف الدولي يقر بقتل 1300 مدني بالخطأ منذ بدء عملياته لمواجهة داعش في سوريا والعراق

اعترف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1300 مدني ” دون قصد” في غارات شنها في سوريا والعراق في العام 2014 منذ بدء عملياته للقضاء على تنظيم “داعش”.

ونقل موقع الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عن التحالف الدولي، قوله في بيان: “إنه شن 34502 غارة بين آب العام 2014 ونهاية نيسان الحالي، خلال هذه الفترة وإستناداً إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة — عملية العزم الصلب تقییماً، ومن المرجّح، أنَّ ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف”. وأوضح التحالف أنه لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها.

يشار إلى أن منظمات حقوقية تقدر أعداد القتلى المدنيين جراء غارات التحالف الدولي بأكثر مما يقر به، فيما يؤكد التحالف الدولي من جهته أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.

يذكر أن التحالف، الذي ضم أكثر من 70 دولة، بدأ عملياته العسكرية ضد التنظيم المتطرف في العراق ثم سوريا في صيف العام 2014.