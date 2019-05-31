الصدر : تداركو أزمة كركوك “قبل فوات الآوان”

طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بالتدخل لاحتواء أزمة محافظة كركوك أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ ‹المتنازع عليها›، ، أو منحه الحق في التصرف لما قال انه “إنقاذ“ المحافظة .

وقال الصدر في بيان إن ” كركوك ضحية الفساد والصراع القومي.. يا حكومة إما أن تتصرفي أو دعونا نتصرف“.

وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك وباقي المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ “المتنازع عليها” بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وانسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية من هذه المناطق بعد هجوم عسكري غير مبرر من جانب القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان.

كما بدأت خلال الفترة الماضية حملة تعريب جديدة تتمثل بالاستيلاء على اراضي واملاك الكورد في تلك المناطق من قبل “العرب الوافدين” من مناطق عراقية اخرى امام انظار القوات الامنية وفي احيان كثيرة بحمايتها ، خاصة في كركوك ، كما تم حرق آلاف الدونمات من اراضي وحقول الفلاحين الكورد .

وأضاف الصدر : ” محافظات الجنوب ترزخ في الفقر والفساد، ومحافظات الوسط أنهكتها الصراعات والفساد، وأما محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار والموصل فقد ذهبت ضحية الطائفية والفساد“.

وتابع: ”اسمعوا وعوا وتداركوا الموقف قبل فوات الآوان“.

وطبقا للمادة 140 من الدستور العراقي الدائم الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق ‹المتنازع عليها› الأخرى، على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية ومماطلة بغداد في التنفيذ .

وكانت سلسلة تفجيرات ضربت مدينة كركوك ، الليلة الماضية ، خلّفت 4 قتلى و27 جريحًا .

وفيما افادت مصادر بوقوع 6 تفجيرات أربعة منها بعبوات ناسفة واثنين منها بسيارتين مفخختين، ضربت مناطق متفرقة داخل مدينة كركوك ، أفاد مصدر من شرطة كركوك لـ (باسنيوز)، بوقوع 5 تفجيرات 4 منها في شارع القدس، من بينها عبوات ناسفة وسيارات مفخخة.

المتحدث باسم شرطة كركوك العميد أفراسياو كامل كان قد صرح إن «5 تفجيرات هزت مركز مدينة كركوك، 4 منها في شارع القدس والخامسة في سوق شعبي على طريق بغداد»، مؤكداً أن التفجيرات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى دون التحقق من أعدادهم، لكنه أشار إلى وصول العديد من المصابين إلى مشفى آزادي في كركوك.

والخميس أيضًا، قتل مواطن كوردي وأصيب 9 آخرون بجروح، جراء هجوم نفذه عناصر تنظيم داعش على قرويين في قرية تابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك حين اطلقوا النار عليهم بينما كانو يحاولون اطفاء حرائق اشعلها مسلحو التنظيم في اراضي زراعية لهم .

وزاد نشاط التنظيم مؤخرًا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قال في بيان مساء امس بعد وقت قصير من حصول التفجيرات الإرهابية ، انها تستهدف تعايش مكونات المدينة وطمأنينة مواطنيها ، داعياً الحكومة العراقية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الهجمات بأسرع وقت وإنزال العقاب المناسب بحقهم».

كما شدد الزعيم الكوردي على أن «مواجهة هذه الهجمات الإرهابية وخاصة في كركوك تتطلب العمل المشترك والتعاون بين قوات البيشمركة ومؤسسات إقليم كوردستان والحكومة العراقية ، بهدف القضاء على التهديدات الإرهابية وحماية المكونات وإعادة كركوك لوضعها الطبيعي».