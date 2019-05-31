العراق يعلن رفضه ما جاء بالبيان الختامي للقمة العربية الطارئة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

رفض العراق ما جاء في صياغة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي اختتمت أعمالها في مكة المكرمة، فجر اليوم الجمعة الحادي والثلاثين من مايو ايار 2019 .

وقال أمين جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بعد تلاوته البيان الختامي للقمة،: إنه ورده الآن أن “العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، ونود التوضيح أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي، و أن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صيغته الحالية”.

ويعد اعتراض العراق نسفاً للبيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي دعا إليها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما وأن خطاب الرئيس العراقي المشارك في القمة جاء بخلاف ما تريده الرياض، إذ أبدى أمله في عدم وقوع أي حرب مع إيران الجارة للعراق.

وشاركت قطر في القمة العربية الطارئة، بوفد رفيع المستوى مثلها رئيس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في قصر الصفا بمكة.

وشهدت القمة كلمات محدودة لرؤساء بعض الدول العربية، قبل اختتامها، في الوقت الذي اعترضت فيه دولة العراق على البيان الختامي، قائلة إنها لم تشارك في صياغته.

وبحثت القمة الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات حوثية مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.