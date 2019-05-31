انتهاكات جديدة للمليشيات الموالية لتركيا في عفرين: أطلقت الرصاص الحي على المدنيين

أطلقت عناصر الميلشيات المسلحة الموالية لتركيا في ريف عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) الرصاص الحي على المدنيين الكورد ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة.

منظمة حقوق الإنسان في عفرين ، قالت في بيان : « أقدمت مجموعة من العناصر المسلحة التابعة لفرقة الحمزات المسيطرة على قريتي كوكان فوقاني و كوكان تحتاني التابعتين لناحية معبطلي بتاريخ 29/05/2019 على طرد المواطن محمد جميل حميد الملقب بـ محمد حمه(33 عاما) من المنزل المقيم فيه والعائد ملكيته لأحد أقربائه المهجرين قسرا لمدينة حلب بغية إسكان العوائل النازحة من محافظة إدلب بدلا عنه ».

وأضافت ، أن ” هؤلاء العناصر قاموا بطرد بقية المواطنين الكورد من منازلهم وقد تطور الأمر إلى مشادة كلامية مع العناصر المسلحة حيث تجمع أهالي القرية وقرروا الذهاب لناحية معبطلي لتقديم شكوى بحقهم».

وتابعت المنظمة ، أن الحاجز المتواجد في قرية كوكان تحتاني منعهم من الذهاب و إكمال مسيرتهم مهددين إياهم بالترهيب و القتل مطلقين الرصاص الحي بين أرجلهم بعد ضرب البعض منهم بشكل مبرح واعتقال المواطن محمد جميل حميد وتعذيبه بشكل وحشي مما خلف جروحاً تملأ وجهه وفقدان النظر في عينيه و أضرار في السمع”.

مضيفة ” أما المواطنون التالية أسمائهم أصيبوا بجروح متنوعة و هم : محمد بطال 60 عاما إصابته في الرجل، حنان مستو إصابته في الرجل، زينب حميد إصابتها في الرجل ، نذير حسو إصابته في الأذن، حسين ابو حسين إصابته تشوهات في جسده ، حسن محمد اصابته كسور تمنعه من الحركة، أليفة زوجة محمد عارف قاسم ، جميل عمر، أمينة زوجة محمد إيبو “.

ويتعرض المدنيون الكورد في عفرين إلى انتهاكات وجرائم مستمرة على يد عناصر الميلشيات المسلحة الموالية للجيش التركي.