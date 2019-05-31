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بارزاني يرفض بشدة حرق الاراضي الزراعية وقتل وايذاء الكورد بمناطق المادة 140

عبر زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني يوم الخميس عن رفضه الشديد لما يتعرض له الكورد في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد من قتل وايذاء وحرق للأراضي الزراعية، داعيا المجتمع الدولي، والجهات ذات العلاقة الى التدخل بما يجري.

وقال بارزاني في رسالة اليوم، ان “احراق المحاصيل الزراعية للمواطنين الكورد في مناطق المادة 140 وكذلك تعرضهم للقتل والتعذيب واثخانهم بالجروح اصبح ظاهرة تتم ممارستها وبشكل يومي في تلك المناطق”، عادا ذلك “جريمة كبرى، وظلما علنيا يُمارس بحق المواطنين الكورد الابرياء”.

واضاف ان “ما يجري في تلك المناطق خرق للقانون والدستور والقيم الانسانية، وجرس خطر ينذر بحياة الناس ومستقبل المناطق نفسها”، مؤكدا ان “هذا الظلم الكبير الذي يُمارس يوميا هو عقوبة وتشريد للناس على اساس الهوية القومية”.

وتابع بارزاني ان “فرض هذا الوضع على الفلاحين والمدنيين في تلك المناطق ليس مقبولا بأي شكل من الاشكال، ويتعين على المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة ان تدخل على خط هذا الوضع المتردي، وان يكون لها موقف”، لافتا الى انه “يتوجب على الحكومة العراقية تحمل المسؤولية وانهاء هذا الظلم وخرق القانون واللذين يمارسان ضد الكورد في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم”.

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