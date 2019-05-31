(بالفيديو) العراق يعترض على التنديد العربي بسلوك ايران

أعترض العراق على البيان الختامي للقمة العربية ، والذي ندد بسلوك إيران واعتداءاتها في المنطقة .

ووفقاً لما ذكره أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، فإن اعتراض العراق جاء بالنص التالي : ” في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل يستهدف أمن المملكة ،وامن اشقائنا في الخليج اود التوضيح أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يعترض على صيغة البيان الحالية” .

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد قال خلال كلمته في القمة العربية الطارئة ، المنعقدة في مكة المكرمة، اليوم الجمعة ، أن “إيران جار يجب الحفاظ على أمنه” .