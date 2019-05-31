برلمان كوردستان يحدد 10 حزيران موعدا لاداء بارزاني اليمين وترقب لاولى قراراته

اعلن برلمان اقليم كوردستان عن تحديد العاشر من حزيران الموقبل موعدا لاداء نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية رئيسا للاقليم.

وينتظر ان تكون اولى قرارات بارزاني تكليف مسرور بارزاني بتشكيل حكومة كوردستان الجديد خلال مدة شهر.

وحدد برلمان الاقليم يوم الاثنين المصادف العاشر من حزيران وعلى قاعة سعد عبدالله باربيل لاداء بارزاني اليمين لرئاسة الاقليم، حيث ستعقد جلسة خاصة بهذا الصدد.