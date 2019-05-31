بولتون مهنئاً نيجيرفان بارزاني: كوردستان حليف أمريكا الثابت في الشرق الأوسط

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن إقليم كوردستان حليف أمريكا الثابت في الشرق الأوسط، مهنئاً نيجيرفان بارزاني بانتخابه رئيساً للإقليم.

وقال بولتون عبر تويتر، مساء الخميس: «تهانينا للرئيس الجديد لإقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني».

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن انتخاب بارزاني يعد «محطة هامة لإقليم كوردستان، حليف الولايات المتحدة الثابت في الشرق الأوسط».

John Bolton

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@AmbJohnBolton

Congratulations to the new President of the Iraqi Kurdistan Region @PMBarzani. A significant milestone for the Kurdistan Regional Government, a steadfast U.S. ally in the Middle East.

وكان برلمان كوردستان انتخب بالأغلبية، يوم الثلاثاء ، نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كوردستان، ليكون بذلك ثاني سياسي يتولى المنصب بعد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وصوت 68 نائباً من أصل 81 حضروا الجلسة لصالح اختيار بارزاني للمنصب .

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكبر الأحزاب الكوردستانية، قد رشّح مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني لمنصب رئيس حكومة إقليم كوردستان الجديدة، فيما رشح رئيس الحكومة ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الإقليم.