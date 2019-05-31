تحذير من استهداف مرقد ديني في العراق لـ”إشعال حرب مدمرة”.. هذه تفاصيله

حذر السياسي العراقي البارز مثال الآلوسي، يوم الخميس، من وجود “مخطط ايراني لإشعال حرب طائفية مدمرة في المنطقة”، يكون منطلقها من العراق.

وقال الآلوسي، وهو مقرب من الادارة الأمريكية، ان “هناك معلومات، تؤكد وجود تخطيط ايراني، يقوده (قاسم سليماني) عبر ميلشياته في العراق الى إشعال حرب طائفية بين مكونات الشعب العراقي”.

وبين زعيم حزب الأمة العراقية ان “هذا المخطط يكون من خلال استهداف ارهابي لأحد المراقد الدينية المقدسة في العراق على شاكلت تفجير ”مرقد العسكري“ في مدينة سامراء، بمحافظة صلاح الدين، عام 2006”.

وأضاف أن “هذا المخطط يأتي كمحاولة لإجهاض الضغوط الدولية المتنامية على نظام طهران من خلال إشعال العراق والمنطقة بالحرب الطائفية المدمرة”.

وتعرض مرقد الإمام العسكريين في 22 فبراير 2006 إلى هجوم من قبل مسلحين ينتمون إلى الى تنظيم القاعدة، أدى إلى انهيار القبة الخاصة بالضريح التي تعتبر واحدة من أكبر قباب العالم الإسلامي.

وفجر تدمير المرقد موجة هجمات انتقامية (حرب طائفية) في العراق أودت بحياة عشرات الآلاف، ولم يصب أحد في التفجير ذاته.