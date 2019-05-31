حقوق الانسان تحذر من استخدام الألعاب النارية مع قرب عيد الفطر: إصابات العام الماضي بلغت 148

حذر عضو مجلس المفوضين، في المفوضية العليا لحقوق الانسان، زيدان خلف العطواني، الجمعة، 31 أيار، 2019، من استخدام الألعاب النارية مع قرب عيد الفطر، لافتا الى ان إصابات العام الماضي بلغت 148 حالة.

وحذر العطواني، في بيان من “تزايد استخدام الالعاب النارية خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والتي بلغت الإصابات في العام الماضي نتيجه استخدام هذه الالعاب مايقارب (148) إصابه في عموم العراق ولما لهذه الالعاب من خطورة ومضار كبيرة تسببها على الأطفال على الجانب التوعوي والثقافي”.

وأشار العطواني الى ان “ذلك يدل على ضعف في اجراءات الجهات الرسمية الامنية والرقابية”، مبينا “حيث لا توجد حتى الان اجراءات تنفيذية رادعة وفعلية للحد من هذه الظاهرة بدليل استمرار بيع هذه الالعاب في الأسواق”.

ودعا “الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الداخلية والتجارة لوضع اطر لتفعيل وتكثيف الاجرائات للحد من بيع تلك الالعاب الخطيرة وفقا لما جاء في قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2 ) لسنة 2013 وتعليماته”.