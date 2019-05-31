حكومة اقليم كوردستان تنشر تقريرا تفصيليا لايرادات ونفقات النفط والغاز

نشرت حكومة اقليم كوردستان التقرير السادس لشركة ديلويت العالمية للتدقيق والإستشارات والذي تضمن بيانات ومعلومات جديدة حول التصدير، الإستهلاك والنفقات والإيرادات النفطية من 1 تشرين الأول 2018 حتى 31 كانون الأول 2018.

وذكر بيان لحكومة الاقليم انها تجدد إلتزامها بإستمرار شركتي (Deloitte) و (Ernst & young) تدقيق ومراجعة جميع عمليات قطاع النفط والغاز وبدعم مهامها في الإقليم وممارسة أعمالها بكامل إستقلاليتها مع مراعاة معايير الشفافية والنزاهة.

يمكن الإطلاع على النص الكامل لتقرير ديلويت بصيغة الـ PDF ويحتوي على مراجعة التصدير والإستخدام والعائدات ومصاريف النفط والغاز في إقليم كوردستان للربع الرابع من عام 2018 باللغات الكوردية والعربية والإنكليزية عن طريق هذا الرابط.

تستطيعون وعن طريق هذا الرابط المنشور بصيغة الـ PDF قراءة كتيب مرفق باللغات الكوردية والعربيةوالإنكليزية والمتضمن توضيح وتسهيل الفقرات التي نشرت في تقرير ديلويت.