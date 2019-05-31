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“دهماش” يفرض الأتاوات في سنجار ويهدد المعترضين بالقتل والخطف

افاد المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، يوم الخميس، بقيام شخص تابع لحزب العمال بفرض اتاوات على اهالي ناحية الشمال في قضاء سنجار، بمحافظة نينوى.

وقال الحويت ان “احد القيادات في حزب العمال يدعى دهماش، اصدر اوامر الى اهالي القرى العربية التابعة الى ناحية الشمال في سنجار بدفع مبالغ مالية (أتاوات)، فضلا عن دفع جزء من المحاصيل الزراعية تحت تهديد السلاح مقابل حمايتهم”.

واضاف انه “في حال عدم دفع الاهالي المبالغ، ستتخذ بحقهم جميع وسائل التهديد من اعتقال وقتل واختطاف”، مبينا ان “قوات الفرقة 15 من الجيش العراقي والقوات الامنية في تلك المناطق لم تقم بمهامها بالمستوى المطلوب من خلال محاسبة قوات pkk على أعمالها وتهديداتها بحق العرب”.

وتابع الحويت ان “هذه التهديدات لا تختلف عن تهديدات وأعمال تنظيم داعش وبعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي”، داعيا حكومتي اربيل وبغداد ورئيس الوزراء الاتحادي عادل عبدالمهدي الى “التدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المنظمات الارهابية وطردهم من سنجار، كونهم ليسوا عراقيين إنما أتوا من جبال قنديل وهدفهم احتلال سنجار”.

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